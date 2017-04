População tenta invadir presídio em Cerejeiras para linchar suspeitos

O clima está tenso no município de Cerejeiras, agora à noite a população revoltada com a situação causada pelo assassinato brutal da jovem Jéssica pelo menos até o momento tendo o próprio namorado Ismael Silva, de 30 anos, como suspeito e um casal de primos como cúmplices, o povo tentou invadir a cadeia pública para resgatar os detidos e fazer justiça com as próprias mãos.

Porém, os Agentes Penitenciários mesmo com pouco efetivo conseguiram conter os manifestantes tendo que efetuar tiros de festim e Spray de pimenta para conter os ânimos da população que está a flor da pele e querem fazer justiça a todo custo com as próprias mãos.

Efetivos da Polícia Militar chegaram à cidade para ajudar a controlar a situação para que não saia de controle.

Assim que situação tiver calma os suspeitos deverão ser transferidos para outra cidade, para própria segurança deles.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução/Rede Social