Programa de regularização fundiária urbana é lançado em Cerejeiras; mais de 2 mil famílias serão beneficiadas

Nesta segunda-feira (24), o governo do Estado de Rondônia lançou o Programa de Regularização Fundiária Urbana Título Já em parceria com a prefeitura de Cerejeiras. A solenidade de abertura do programa aconteceu na quadra da Escola Estadual de Ensino Fundamental Governador Jerônimo Garcia Santana.

De acordo com o superintendente estadual de Desenvolvimento de Rondônia, Basílio Leandro de Oliveira, 2.300 famílias serão beneficiadas pelo programa em Cerejeiras. Para o cumprimento do convênio, foram disponibilizado recursos no valor de R$ 115 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual, Edson Martins.

O prefeito de Cerejeiras, Airton Gomes, em seu discurso, fez agradecimento ao governador Confúcio Moura pelo apoio que vem dando ao município e falou sobre a implantação do programa Título Já em Cerejeiras.

Acompanhado de sua esposa Rute Léia Xavier, o senhor Uziel Orais de Souza, morador da rua Fortaleza, disse que esse trabalho social de regularização fundiária urbana, que governo estadual vem realizando em diversos municípios rondonienses, além de ser um incentivo para o desenvolvimento, é uma segurança jurídica a quem é dono do lote. “Com o programa Título Já, depois que eu seguir com todos os trâmites na prefeitura, vou ganhar um documento registrado em cartório, onde vai estar escrito que sou o dono de fato e de direito da minha ata”, afirmou.

Autor: Marcelo Gladson

Fotos: Marcelo Gladson