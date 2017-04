Rosangela Donadon requer voto de pesar pelo falecimento da jovem cerejeirense

O requerimento foi aprovada por unanimidade pelos demais deputados estaduais que na oportunidade manifestaram condolências a toda família e amigos

É com grande pesar que recebemos a triste notícia da morte da jovem Jéssica Moreira Hernandes, moradora do município de Cerejeiras. Soube do seu desaparecimento e assim como muitas mães realizei minhas orações para que retornasse o quanto antes para casa.

Infelizmente não foi como esperávamos. E o dia já amanheceu enlutado por todo o Cone Sul, como deputada e cidadã apresentei nesta terça-feira, 25 de abril, à Mesa Diretora um voto de pesar aos familiares, pela tamanha crueldade que cometeram com a jovem.

De família de pioneiros no Cone Sul, Jéssica era uma adolescente dedicada aos estudos, à família e ativa na igreja que frequentava.

Manifesto a família enlutada minhas condolências, peço a Deus o conforto, pois somente o Senhor é capaz de consolar neste momento de tristeza e dor.

Fonte: Assessoria