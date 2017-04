Semtran faz mudança em semáforo para desafogar trânsito e beneficiar pedestres em frente ao SAAE

A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) de Vilhena alterou o tempo de sinalização e proibiu a conversão à esquerda na vertical do cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Ricardo Franco.

Segundo o técnico em eletrotécnica, Magno Rodrigues da Silva, a mudança veio após estudo feito pelo titular da pasta, Fábio Sartori Vieira, com sua equipe, para desafogar o trânsito nos horários de pico.

“Era comum ficar enfileirados vários carros esperando cerca de um minuto para o sinal abrir. Agora com essa mudança vai ser mais rápido o tráfego e diminuirá o fluxo de veículos, facilitando a vida dos condutores que pretendem acessar a rodovia (BR-364)”, avaliou Magno.

O tempo de espera no semáforo para o tráfego de veículos cai de 50 segundos para 44 e com sinal aberto de 22 para 20 segundos. A mudança também viabiliza o tráfego de pedestres que terão 10 segundos para atravessarem o cruzamento.

A Semtran alerta que a conversão só será permitida conforme a sinalização especificada no cruzamento, sendo permitido o tráfego na vertical e realizar a conversão à direita.

Ainda, segundo Magno, o semáforo já funcionava dessa forma antigamente e que só foi alterado por exigência do Corpo de Bombeiros que precisava de agilidade nos trabalhos de primeiros socorros as vítimas.

“Com a inauguração do novo quartel de atendimento dos bombeiros foi possível alterar a funcionalidade do semáforo deste cruzamento, que agora passa a funcionar da mesma forma que do cruzamento da Major Amarante com a Marques Henrique”, finalizou Magno.

Texto e fotos: Assessoria