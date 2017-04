Torneio do trabalhador prevê reunir mais de 50 equipes na competição

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Semec), de Vilhena, está realizando os últimos preparativos para o Torneio do Trabalhador marcado para domingo, 30 de abril, antecipando o feriado do dia 1º de Maio.

A competição será disputada no campo de futebol Suíço do Park Embratel e a previsão é que o torneio tenha início às 08h.

As equipes interessadas podem se inscrever até o dia 29 de abril na sala da Semec, anexa ao ginásio Jorge Teixeira.

O secretário de Esporte, Natal Jacob (Natalzinho), lembrou que os responsáveis por cada equipe terão que doar, no ato da inscrição, cinco quilos de alimentos não perecíveis.

De acordo com comissão organizadora, as equipes serão dividas nas categorias masculina e feminina. “Nossa expectativa é que o torneio reúna mais de 50 equipes de Futebol Suíço para o 1º Torneio do Trabalhador e aguardamos a participação de atletas da cidade e da zona rural com seus respectivos times”, destacou Natalzinho.

O secretário adjunto da Semec, Manoel Ayres, reforçou que as equipes interessadas precisam ser montadas antecipadamente para que possam participar do Congresso Técnico que será dia 29 de abril, às 16h, no ginásio Jorge Teixeira.

O 1º Torneio do Trabalhador terá premiação em troféus e dinheiro para os primeiros colocados. “Será um dia festivo e no local teremos som ao vivo o dia todo e no final faremos a entrega da premiação em troféus e dinheiro para os que ficarem entre os primeiros colocados. Nossa intenção é fazermos também uma abertura simbólica de todos os campeonatos municipais, por isso aguardamos a presença das autoridades municipais, principalmente da prefeita Rosani Donadon (PMDB), do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), da deputada Rosangela Donadon e empresários parceiros”, destacou o secretário.

Texto e foto: Assessoria