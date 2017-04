Três suspeitos pela morte de Jéssica estão sendo ouvidos na delegacia em Cerejeiras

Neste momento o delegado Rodrigo Spiça está ouvindo três suspeitos pela morte da adolescente Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos.

As informações são que o namorado da jovem, um primo e a esposa do primo estariam envolvidos no assassinato.

Ismael namorado de Jéssica, Diego e a esposa dele entraram em contradição nos primeiros depoimentos, com isso, o delegado está ouvindo eles novamente.

É muito provável que o delegado peça a prisão temporária dos três até que o caso seja elucidado.

Testemunhas relatam que o namorado de Jéssica estava no velório e passou mal, foi levado para o hospital em estado de choque.

Contudo, qualquer informação que não seja oficial, é mera especulação e pode até atrapalhar as investigações.

Na frente da delegacia a população já está se organizando para que caso se confirme que os suspeitos sejam os culpados, a comunidade tentara fazer justiça com as próprias mãos.

Caso que a polícia deverá evitar a qualquer custo. Pois apesar do crime bárbaro o Estado tem o dever de manter a integridade física dos suspeitos.

A reportagem do Extra de Rondônia está na delegacia e acompanha o desenrolar da história.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia