“Trilha do Barrão” reúne motociclista em Colorado; veja fotos

O domingo, 23, foi marcado pela “Trilha do Barrão” em Colorado do Oeste. O evento tradicional na região foi realizado pela Adrenalina Esporte Clube (AEC).

Os mais de 150 trilheiros se aventuraram pelas estradas, trilhas e paisagens da região, percorrendo aproximadamente 40 km. O grupo se concentrou no pátio do Auto Elétrica do Bira iniciando a trilha as 9h00.

A fazenda do Zequinha foi o ponto de encontro para o almoço, além dos motociclistas mais de 300 pessoas participaram do evento.

O Extra de Rondônia clicou os melhores momentos. Confira:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia