Velório de jovem morta em Cerejeiras será na Capela Municipal

O corpo da jovem, Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, será velado na Capela Municipal, em Cerejeiras. A chegada do corpo esta prevista para as 12h00, sendo o horário do enterro ainda não definido.

Em luto, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas nesta terça-feira, 25, em todas as escolas e creches da rede. A decisão foi anunciada pela titular da pasta, Zenilda Mendes da Silva.

Tragédia

Jéssica que estava desaparecida desde a última quinta-feira, 20, quando saiu de casa para ir à farmácia, teve o seu corpo encontrado na noite de ontem, 24.

A vítima, foi encontrada dentro de um saco de lixo, na linha 4 próximo ao campo do Internacional, com perfurações nas costas e pescoço.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução