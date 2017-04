Assaltante ameaça matar criança durante roubo em Vilhena

Um assalto foi registrado na tarde desta quarta-feira, 26, em um salão de beleza e estética, que fica no Centro da Cidade.

As vítimas conversaram com nossa reportagem e relataram o momento de terror que viveram.

Um homem de pele clara, olhos claros, e bem vestido, chegou ao local. Ele se aproximou de uma criança que estava no salão, colocou a arma na cabeça da criança e anunciou o roubo.

Em seguida se aproximou das demais pessoas que estavam no local, e ameaçava “passa o dinheiro ou eu vou a atirar”, as três mulheres, entregaram uma pequena quantia em dinheiro e os celulares.

O suspeito tentou trancar as vítimas em um cômodo do estabelecimento, mas ao fugir do local, as mulheres conseguiram se livrar e acionaram a polícia.

Na fuga, a bicicleta do ladrão quebrou, ele então roubou outra bicicleta e continuou a fuga.

A proprietária do salão contou que esta foi a primeira vez em mais de vinte anos que ela passou por uma situação como esta. Ele ressalta que o local é seguro e que este foi um fato isolado.

A Polícia Militar fez patrulhamento pela área, mas não conseguiu localizar o suspeito.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia