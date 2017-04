Delegado pede cautela a população de Cerejeiras: “Temos indícios por isso à prisão temporária”

O delegado Rodrigo Spiça que está à frente das investigações que apura as circunstancias do assassinato da jovem Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, ocorrido entre os dias 20 e 24 deste mês no município de Cerejeiras, falou ao povo que tenham cautela, para não condenar pessoas que possam ser inocentes.

Devido à aglomeração de pessoas em frente à delegacia pedindo por justiça após a prisão de três suspeitos de terem envolvimento no assassinato da adolescente, o delegado fez uma breve explicação a população, no qual disse que logo após o boletim de ocorrência ter sido registrado pela mãe da vítima, a Polícia Civil começou a investigar o caso.

Diversas linhas foram traçadas, mas devido várias contradições, às investigações apontaram com fortes indícios para o namorado de Jéssica Ismael da Silva, de 30 anos, seu primo Diego Parente e a esposa dele.

Por isso, o pedido de prisão temporária, para que os suspeitos não atrapalhem ou destruam possíveis provas contra eles.

“As investigações continuam dia e noite até que se prove a culpa ou inocência dos suspeitos”. Finalizou o delegado.

O delegado regional Fábio Campos disse a reportagem do Extra de Rondônia, que o crime está esclarecido. Por volta das 12 horas terá coletiva de imprensa na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução