Justiça de Rondônia publica edital de leilão de bens do ex-senador peemedebista Amir Lando

O Juízo da 7ª Vara Cível de Porto Velho mandou publicar edital de leilão/venda judicial de bens do ex-senador, ex-deputado federal e ex-ministro Amir Lando, resultado de ação que responde na condição de executado junto com o PMDB, sigla partidária a qual pertence. O exequente é Pedro Wanderley Advogados Associados.

Inicialmente, a Justiça de Rondônia irá leiloar, no dia 11 de maio de 2017, 375 vacas da raça Nelore, estimadas em R$ 1 mil por cabeça, totalizando a monta de R$ 375.000,00.

Caso não haja arrematante, novo leilão deverá ser realizado, no mesmo local, no mesmo horário, no dia 18.

Autor: Rondoniadinamica

Foto: Divugação