Noite sangrenta deixa quatro baleados e um morto

Cinco pessoas, sendo três menores de idade, foram baleados no cruzamento das Ruas Itatiaia com Anchieta, no Bairro Mariana, região leste de Porto Velho, no fim da noite de terça-feira (25).

Os adolescente com idades entre 15 e 16 anos e um jovem de 19 anos, identificado como Charles Dutra da Silva, foram baleados e socorridos por uma viaturas da Polícia Militar (PM) e ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para Unidade de pronto Atendimento (UPA) leste e Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II.

A quinta vítima, um jovem de 18 anos, identificado como Sadson Souza Soares, foi atingido por três tiros, não resistiu e morreu no local antes de receber os primeiros socorros.

A Polícia Militar isolou o local e acionou a perícia e o rabecão para fazer os trabalhos necessários. Policiais civis da Delegacia de Crimes Contra a Vida também estiveram no local colhendo informações com testemunhas que presenciaram o momento da ação criminosa.

As testemunhas contaram que as cinco vítimas estavam conversando no cruzamento das ruas quando foram surpreendidos por quatro homens de moto, sendo dois em cada veículo. Os caronas efetuaram os tiros conta o grupo de jovens, onde uns ainda tentaram correr mas foram atingidos e caíram no chão. Na sequência os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Após a finalização do trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para necropsia. O caso segue sendo investigado e a polícia acredita em acerto de contas.

