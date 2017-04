Patrulha Escolar apreende aluno que ameaçou professora com um simulacro de arma de fogo

Na tarde desta quarta-feira, 26, a Patrulha Escolar da Polícia Militar foi acionada, após um dos alunos alunos ameaçar a professora, na Escola Zilda da Frota Uchôa.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a professora havia pedido para que o aluno retirasse o boné, o rapaz se negou e ainda ameaçou a professora com frases do tipo, “Você não tem medo de morrer?”.

Durante a discussão, outro aluno falou para a professora que o adolescente portava uma arma na cintura.

A professora acionou a direção da escola, que por sua vez, fez contato com a Patrulha Escolar, e constataram que na cintura do aluno havia um simulacro de arma de fogo, feito com dois canos de ferro, evolvidos em durepox.

Diante da situação, o menor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, a mãe foi avisada e acompanhou a ocorrência.

Em conversa com um repórter do Extra de Rondônia, a mãe desabafou, “as leis que a gente vê no Brasil são feitas para diminuir a autoridade dos pais! O Estado só quer o seu voto e seus impostos, não se importam com o resto.”

Este foi o segundo caso de aluno com simulacro de arma de fogo no mesmo dia, registrado pela Patrulha Escolar.

A Patrulha Escolar foi projetada para atuar no âmbito escolar, com policiais treinados especificamente para lidar com estas situações, cuidando da segurança do aluno envolvido na ocorrência, dos professores e principalmente garantindo a integridade dos demais alunos.