Prefeito de Ariquemes quer se casar e diz: “ainda não encontrei a mulher da minha vida”

Jovem, bonito, solteiro, famoso e prefeito de uma das maiores cidades de Rondônia. Esse é o perfil de Thiago Flores, que foi eleito em outubro de 2016, para comandar a Prefeitura de Ariquemes.

Mas, sua fama por ser “gato” já chamava a atenção bem antes disso, quando em 2014, concorreu a uma cadeira na Câmara Federal.

Naquela época ele já era chamado de “delegato” ou “candigato”, uma alusão ao cargo como delegado da Polícia Civil. Flores recebeu quase 18 mil votos e ficou como um dos primeiros suplentes ao posto de deputado federal. O fato repercutiu em todo o país quando algumas fãs da beleza dele chegaram a levar pôsteres dele para casa para admirar as fotos do jovem político.

Mas, parece que Thiago está cansado da vida solitária: em discurso no último encontro dos diretórios municipais do PMDB no Vale do Jamari, em Ariquemes, no sábado (22), ele disse que está a procura de uma mulher para casar e formar família. “Há 12 anos estou nesta cidade, mas ainda não consegui formar a minha família. Sou de outra cidade e não tenho nenhum tipo de parentesco com ninguém. Ainda estou muito sozinho e não encontrei a mulher da minha vida. Somente o PMDB proporcionou a chegar a este cargo em igualdade de condições. Estou muito feliz por isso”, encerrou ele.

Autor: Rondoniavip

Foto: Divulgação