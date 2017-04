Primo diz que namorado matou Jéssica a facadas

No começo da tarde desta quarta-feira, 26, em entrevista coletiva o delegado Rodrigo Spiça que preside o inquérito sobre o assassinato de Jéssica Moreira Hernandes, de 17, ocorrido na cidade de Cerejeiras, falou como os suspeitos agiram na morte da adolescente.

Spiça relatou a versão do suspeito Diego Parente, que é primo do namorado de Jéssica, Ismael Silva, de 30 anos.

A versão:

Em depoimento, Diego disse ao delegado que apesar de ser casado nutria certo apreço pela vítima. Isso desencadeou uma idéia de tentar impor a vítima que seu namorado a estava traindo, e ele tinha provas para mostrar a ela através de mensagens. Porém, disse a mesma coisa para Ismael que Jéssica estava traindo ele e que ele poderia provar, com isso, a intenção era fazê-los brigar e ele ter alguma chance com a Jéssica.

Contudo, arquitetou um plano para levar a Jéssica até uma casa que ele sabia que não havia ninguém naquele horário para que ele mostrasse a ela as mensagens.

Disse a mesma coisa para Ismael, que ele tinha como provar que ela tinha traído ele. Diego marcou com Jéssica de se encontrarem por volta das 08h30 de quinta-feira, 20.

Ao se encontrarem Diego disse a Jéssica que não poderiam conversarem na rua, pois alguém poderia ver e contar para Ismael que naquele momento estava no trabalho, mas Ismael já tinha combinado com Diego de ir a casa por volta das 09 horas para saber das provas.

Diego e Jéssica foram até a casa, dentro do imóvel Diego colocou Jéssica sentada de costas para a porta de forma que quando Ismael chegasse, ela não o veria. Na residência, Diego fez algumas insinuações, forçando a jovem a admitir que já tivesse traído Ismael, segundo ele seria normal. Jéssica, no anseio de ver as tais mensagens que Diego tinha onde confirmariam que Ismael a tinha traído. De acordo com Diego Jéssica admitiu que também traiu Ismael.

Diego havia deixado o portão da casa semi-aberto e a porta para que Ismael tivesse acesso sem chamar a atenção.

Quando Jéssica disse que havia traído Ismael ele estava entrando na casa e tinha em sua mão uma barra de ferro, no qual pelas costas bateu na cabeça dela que desmaiou e caiu no chão.

Em seguida a arrastou para um canto da casa. Diego teria dito: “você vai matar a menina para com isso”, porém Ismael já estava de posse de uma faca, e percebeu que Jéssica estava acordando, ele a puxou pelo braço e desferiu uma facada no tórax, e em seguida mais duas facadas no pescoço. Então, falou para Diego que ele tinha que se livrar do corpo, caso se negasse iria matá-lo também.

Ismael saiu e algum tempo depois voltou com um carro de carroceria, eles enrolaram o corpo de Jéssica num plástico de cor preta amarraram e desovaram no local onde foi encontrado na última segunda-feira, 24. Depois Ismael voltou ao trabalho e Diego limpou a casa onde havia respingos de sangue.

A bicicleta Diego disse ter desmontado e jogado dentro de um poço no quintal da residência. Segundo o delegado esta é a versão do Diego que será confrontada com a versão de Ismael.

O delegado Regional Fábio Campos e policiais civis estão fazendo buscas em diversos locais da cidade para colher provas. Uma equipe dos bombeiros está na casa para tentar resgatar a bicicleta que segundo Diego foi jogada no poço desmontada.

Esta versão inocenta a mulher de Diego que também tinha sido presa como suspeita no crime. Ela será liberada nas próximas horas.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução