Rondoniense desaparece nos EUA mobilizando imprensa e policia em sua busca

A polícia americana está à procura do adolescente Christopher de Freitas, 16 anos, que desapareceu na noite da ultima segunda feira (24), após discutir com seus pais. As autoridades locais pedem ajuda dos moradores na localização do rapaz.

Christopher de Freitas é nascido na cidade de Jaru – RO, mas atualmente reside com sua família em Randolph, uma vila localizada no estado norte-americano de Massachussets, no Condado de Columbia.

O departamento de polícia de Randolph disse que o adolescente foi visto pela última vez em torno de oito horas de segunda-feira em sua casa em Randolph.

Eles disseram que o adolescente desapareceu após uma discussão em casa.

Nesta terça feira (25), os investigadores iniciaram buscas em uma área dentro e ao redor do reservatório de Randolph, onde disseram que a roupa de Christopher foi encontrada. Eles também informaram que encontraram o celular do adolescente.

Embora não exista suspeitas de nenhum crime que resultou em seu desaparecimento, a polícia está com investigação em andamento. Eles estão focados em Great Pond, que é a parte superior do reservatório.

Os investigadores criaram um posto de comando na Pond Street, na linha Randolph-Braintree. Dezenas de oficiais estaduais e locais estão envolvidos na busca. O caso virou noticiários em vários meios de comunicação no Condado de Columbia.

Enquanto isto, familiares e amigos na cidade de Jaru iniciam mobilização nas redes sociais no intuito de encontra-lo.

