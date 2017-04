1º DE MAIO: “Festa do Trabalhador” é no CTG Sinuelo do Norte

A tradicional “Festa do Trabalhador” acontece no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), Sinuelo do Norte no dia 1 de maio, em Vilhena. A 17º edição do evento contará com almoço, onde será servido costelão, e tarde dançante.

Bebidas e porções de mandioca, maionese e arroz serão comercializadas no local, uma opção aos que desejarem almoçar no CTG. A partir das 8h00 os portões do CTG já estarão abertos, sendo o almoço servido as 11h00.

Reserva de costelão e outras informações pelos telefones (069) 9 9965-1195 / 9 8413-1756 e 9 8466-8157.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia