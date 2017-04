Acidente de trânsito é registrado em frente ao Hospital Regional de Vilhena

Na noite desta quinta-feira, 27, um acidente envolvendo duas motonetas Honda Biz, foi registrado em frente ao Hospital Regional de Vilhena. Uma das condutoras levava uma criança.

Conforme versão dada por uma das motociclistas, ela estaria estacionada na Avenida sabino Bezerra de Queiroz, quando saindo do local, acabou sendo atingida pela outra motocicleta, que seguia pela mesma avenida, sentido BR-174.

Na colisão as duas mulheres e a criança acabaram sofrendo escoriações leves. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, socorreu as vítimas, embora elas estivessem na frente do hospital.

