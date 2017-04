Acidente deixa motoqueiro ferido

Na tarde desta quinta-feira, 27, a Polícia Militar de Trânsito (P-Tran), registrou acidente entre um carro e uma moto no cruzamento da Avenida Paraná com Rua a 30, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, um Fiat Uno de cor vermelha, trafegava pela Avenida Paraná sentido Juína.

Quando fez uma conversão para a esquerda na Rua 30, e veio a colidir com a motoneta Honda Biz 125, que seguia pela Avenida Paraná sentido BR 364.

Com isso, houve colisão transversal, sendo que o condutor da moto estava sozinho. Ele sofreu escoriações e foi encaminhado ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor do carro ficou no local, pois não sofreu nenhuma lesão.

