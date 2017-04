COLORADO: inscrições estão abertas para o torneio de vôlei misto

Nos dias 13 e 14 de maio, o município de Colorado do Oeste acontece o 1º Torneio Quarteto Fantástico de Voleibol Misto. O evento esportivo reunirá jogadores vindos do Cone Sul e outras regiões do estado, como Pimenta Bueno.

O diferencial da competição é que os times poderão contar com jogadores de ambos os sexos, 02 homens e 02 mulheres, sendo que cada time pode ter no máximo 05 jogadores.

Para participar basta se inscrever e pagar a taxa de R$ 50,00 por equipe, os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes Chagas Neto, com o congresso técnico marcado para as 07h30 e o início das disputas para as 09h00, do dia 13.

De acordo com organizador Cleverson Oliveira dos Santos, as três primeiras colocações receberão além de troféus uma premiação em dinheiro, ao primeiro lugar são R$ 300,00. Já o segundo fatura R$ 150,00 e o terceiro R$ 100,00.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 98419-5207 ou pelo e-mail coszootec@hotmail.com.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa