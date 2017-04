Curso de jornalismo da UNIR realiza palestras na semana de acolhida

O Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo (DEJOR) realiza nos dias dois e três de maio a quarta edição da “Semana de acolhida de ingressantes e interação jornalística para egressos e acadêmicos”.

O evento, com entrada gratuita, ocorrerá no Auditório do Campus de Vilhena da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) com início sempre às 19h.

A programação do primeiro dia terá uma palestra sobre o curso de jornalismo da UNIR, as principais diretrizes de seu projeto pedagógico e a profissão de jornalista na contemporaneidade que será ministrada pela coordenadora do evento e chefe do DEJOR, professora Leoní Serpa.

“É um momento tanto de apresentação como de reflexão da estrutura da universidade e, mais especificamente, do curso de jornalismo, bem como de sua importância e contribuição para a comunidade externa à instituição”, explica a docente.

Também estão previstas para a mesma noite palestras sobre os diversos setores da universidade, como a Biblioteca do Campus, a Secretaria de Registro e Controle Acadêmico e representação estudantil.

Já no segundo dia, sob a coordenação do professor Juliano Araújo, ocorrerão duas sessões de comunicação com a apresentação de dez trabalhos de estudantes do curso de Jornalismo que participarão do XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte, um evento anual realizado sempre no primeiro semestre em um estado amazônico e que integra o calendário de atividades da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom).

Na primeira sessão, serão apresentados quatro artigos inscritos na Jornada de Iniciação Científica em Comunicação (Intercom Júnior) e na segunda seis trabalhos indicados para a Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom).

“Trata-se de um espaço para conhecer e discutir as atividades desenvolvidas nas disciplinas teórico-práticas e também as ações de pesquisa e extensão promovidas no âmbito do curso de jornalismo”, destaca a coordenadora do evento.

A semana de acolhida, que já está em sua quarta edição, conta com o apoio dos estudantes da Turma XII do curso de jornalismo para a realização deste ano, dos docentes do DEJOR e também da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA) da UNIR que fará a certificação dos participantes.

Texto: Assessoria