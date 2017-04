É SÁBADO: Paula Mattos se apresenta no Old Ranch; concorra a ingressos

Destaque no cenário nacional a cantora sertaneja e compositora, Paula Mattos, se apresenta neste sábado, 29, no Old Ranch, em Vilhena.

O show é em comemoração ao 5º aniversario da casa noturna. Ingressos seguem sendo vendidos no ponto de vende: Conveniência Brigadeiro. Outras informações pelos telefones (69) 98134-4990 e 98147-7616.

O Extra de Rondônia, que não fica fora de uma boa festa, vai sortear três ingressos para show.

Para participar da promoção e concorrer aos ingressos os internautas têm que responder à seguinte pergunta: “Em que dia será o show da cantora e compositora Paula Mattos em Vilhena?”.

As respostas devem ser postadas no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato. O sorteio será realizado na sexta-feira, 28, e o nome dos ganhadores será divulgado no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação