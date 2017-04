Edital de Convocação para eleição da nova diretoria do Bairro Cristo Rei de Vilhena

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CRISTO REI.

A Associação dos Moradores do Bairro Cristo Rei, com sede nesta cidade, na rua 1511, S/N, bairro Cristo Rei, através de sua Diretoria, devidamente representada por seu Presidente Sr. Hailton Rosa dos Santos, CONVOCA através do presente edital, todos os associados e Moradores do bairro Cristo Rei interessados a concorrer à eleição para Diretória da ASMOCREI referente ao Quadriênio 2017/2021.

Os interessados deverão retirar as fichas de registro na Rua 1502 número 2630, bairro Cristo Rei e deverão registrar suas chapas junto a comissão eleitoral até o dia 05 de maio de 2017 no período das 08:00 às 12:00 hrs.

Cada chapa deverá ser composta por doze membros, conforme estatuto e apresentar no ato da inscrição cópia de comprovante de residência e de identificação, RG, CPF e Titulo Eleitoral.

O número da chapa será da ordem de registro na comissão eleitoral. A eleição será realizada no domingo 07 de maio de 2017, no período das 08:00 as 12:00 hrs na Escola Municipal Antônio Donadon. Na oportunidade só poderão votar moradores do bairro maiores de 16 anos mediantes comprovação de residência e de identificação.

HAILTON ROSA DOS SANTOS

Presidente da ASMOCREI