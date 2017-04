Família de Marcelo procura por celular que desapareceu no acidente que tirou a vida do jovem

A família do jovem Marcelo Saiki, vítima fatal em um acidente de trânsito que aconteceu na Avenida 30, no início do mês, em Vilhena, fez contato com o Extra de Rondônia e pede ajuda na procura pelo aparelho celular do jovem.

Marcelo havia acabado de sair da casa de um amigo, e portava um aparelho celular de marca iPhone 6, na cor prata, com uma capa protetora de cor escura.

A família tem conhecimento de que no celular de Marcelo, haviam muitos arquivos pessoais, como, fotos e vídeos que servirão de recordação para os familiares e amigos do jovem.

O aparelho estava no bolso do rapaz e caso não seja encontrado, a família irá fazer o procedimento de rastreamento junto ao fabricante.

Quem encontrou ou encontrar o celular de Marcelo, pode entrar em contato através do telefone (69) 9.8158-4885 e falar com Gabriela Saiki.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução/Facebook