Força Tática, AI e NI prendem funcionário municipal e esposa traficando drogas

Na tarde manhã desta quinta-feira, 27, uma guarnição da Força Tática, em trabalho conjunto com Agência de Inteligência (AI) e Núcleo de Inteligência (NI), apreenderam uma grande quantidade de drogas, dinheiro e objetos oriundos do tráfico, em uma residência, no Bairro Residencial Orleans, em Vilhena.

Conforme narrado no boletim de ocorrência, os policiais estavam investigando uma denúncia de tráfico de drogas, que estaria acontecendo na residência de um funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Ao perceberem a entrada e saída de uma mulher com uma motocicleta Honda Biz de Cor preta, e posteriormente um veículo do (SAAE), que que chegou ao local, os policiais abordaram os suspeitos.

Dentro da casa foi encontrada certa quantidade de maconha, cocaína, mais de R$ 1 mil em moeda corrente e objetos de procedência duvidosa, além de material usado na produção de porções de drogas.

Os moradores da casa foram identificado como Maciel Fernandes Claudio, de 30 anos, esposo de Kamila Tarsisye Oliveira Cunha, de 29 anos.

Na moto que a mulher conduzia, e em outra motocicleta que estava na casa a polícia também encontrou certa quantia de droga escondida.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foram apresentados à autoridade policial.

Maciel e a esposa já tem passagens pela polícia, há algum tempo atrás o rapaz esteve envolvido na explosão de um caixa eletrônico, na Cidade de Pimenta Bueno, na ocasião foram encontrados aproximadamente dois quilos de entorpecente na casa de Maciel.

Texto: Extra de Rondônia

