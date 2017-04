HOJE: rodízio de caipirinha e música ao vivo no Recanto da Praça Cachaçaria

O Recanto da Praça Cachaçaria, na Galeria Miragem, está com novidades para a noite desta quinta-feira, 27. No palco a banda Loop 7 apresenta grandes sucessos do rock, blues e jazz, o espaço promove também um Rodízio de Caipirinha.

Por R$ 29,90 o cliente vai poder experimentar, das 20h00 às 23h00, uma variedade de sabores de caipirinha.

O Recanto da Praça Cachaçaria está localizado na Galeria Miragem, Rua Quintino Cunha, Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação