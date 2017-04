Karatecas promovem ações para arrecadar fundos e ir a campeonato

Para participar de competições fora de Vilhena um grupo de 12 atletas, da Academia de Karatê Pequeno Dragão, está promovendo ações para arrecadar fundos.

Liderados pela professora, Bruna Vilela, os atletas estão empenhados em obter recursos, pois na primeira semana de maio já tem competição. O desafio é a 1º etapa do estadual da III Copa Okinawa de Karatê Interestilos, dias 06 e 07 de maio, que acontece em Ariquemes.

Para pagar as despesas com o transporte, um bazar será realizado nas dependências da academia, localizada na Avenida Tancredo Neves nº 3045, próximo à escola Marcos Donadon.

O bazar acontecerá no sábado, 29, das 14h00 às 19h00 e no domingo, 30, das 08h00 às 12h00. Ainda no domingo, após o bazar às 12h, será servido um vatapá no valor de R$ 10,00.

Para adquirir o vatapá e obter outras informações basta entrar em contato pelos telefones (69) 9 8427-6237/9 8468-6590 e 9 8449-8076.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação