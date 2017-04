Motorista avança preferencial e provoca acidente no centro de Vilhena

Acidente envolvendo um carro VW Gol e uma moto Pop 100 ocorreu na tarde desta quinta-feira, 27, na Avenida Marechal Rondon, no cruzamento com a Rua Marques Henrique, centro de Vilhena.

De acordo com informações do motorista do carro ele trafegava sentido Cuiabá, quando no cruzamento não percebeu o motoqueiro que saia da rotatória em direção a Avenida Major Amarante.

Com isso, não teve tempo de desviar nem frear, colidindo com o motociclista que caiu e sofreu escoriações, mas preferiu não ser levado para o hospital.

A Polícia Militar isolou a área, controlou o trânsito e registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia