Pesquisas demonstram aumento na frota de veículos em Vilhena

Veículos de passeio são os que mais aumentaram na cidade

De 2015 ao início de 2017, Vilhena registrou um aumento de 9,7 % na frota de veículos. Nestes três primeiros meses, o número de veículos circulando em Vilhena é de 57,391.

Linha leve e motocicletas são os veículos de maior circulação nas ruas e avenidas da cidade. Conforme a estatística, Vilhena possui um veículo para cada 1,7 habitantes, e esse número reflete o colapso vivenciado diariamente pelos 100.000 moradores.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito, sede Vilhena (DETRAN), mostram que os automóveis continuam liderando o interesse do vilhenenses. Em 2015 circularam 52.403 veículos e em 2016 a frota de veículos foi 54.930, tendo um aumento de 4,8 % de veículos de 2015 a 2016.

As caminhonetes e os micro-ônibus também são veículos que tiveram evolução. Em 2015, 67 micro-ônibus circularam na cidade e no ano de 2016 subiu para 75 o número. Já a frota de caminhonetes em 2015 ficou 4.945 e no ano de 2016 foi de 5.288.

A motorista Jessica Mello, 29, disse que o aumento de circulação de veículos nas principais ruas e avenidas de Vilhena, tem deixado o transito cada vez mais lento e os motoristas ficam estressados e irritados em horários de pico. “Tem momentos que o estresse chega a ser grande com esse transito, sem contar que alguns motoristas não respeitam a legislação, não cedem à preferência, fecham o cruzamento”, argumenta Jessica.

De acordo com o Diretor do DETRAN/Vilhena, Antônio Campos, o aumento de frota de veículos em Vilhena é devido à política do estado e o governo federal que dão condições para uma pessoa adquirir facilmente um veículo.

A tendência é crescer cada vez mais a frota de veículos em Vilhena. “ Hoje qualquer pessoa pode adquirir um veículo motorizado, e por isso a frota de veículos na cidade vai aumentando, mesmo de forma lenta. Em 2020 a circulação de veículos deve chegar a 67.000”, salienta Campos.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia