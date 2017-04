Por lesão corporal grave, homem é condenado a um ano de prisão em Cerejeiras

Tiago Arruda Bertaglia foi condenado a um ano de prisão em regime aberto, pelo crime de lesão corporal grave.

O julgamento ocorreu nesta quinta-feira, 27, no Fórum da Comarca de Cerejeiras.

Na ocasião do crime, Tiago se envolveu numa briga, no qual de posse de um canivete desferiu golpes no tórax da vítima.

A princípio o acusado respondia pelo crime de tentativa de homicídio, porém no decorrer do processo a acusação foi convertida em lesão corporal grave.

Contudo, apesar da pena arbitrada em regime aberto, o réu continua preso, pois responde a outros processos.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia