Rádio Patrulha prende suspeito de cometer série de assaltos em Vilhena

Um homem identificado como, Gean Victor Alves de Morais, de 20 anos, foi preso na noite desta quarta-feira, 26, após cometer uma série de assaltos em Vilhena.

Em um dos roubos o suspeito apontou a arma para a cabeça de uma criança, ameaçando atirar se as vítimas não cooperassem.

Gean estava armado com um revólver calibre 32, e teria passado o dia cometendo assaltos em diversos pontos da cidade.

Após um roubo realizado próximo à praça do Bairro 5°BEC, o suspeito fugiu sentido Vila Operária.

De posse das características do assaltante, a guarnição da Polícia Militar localizou o suspeito na Rua Lauro Wentz no cruzamento com a Avenida Claudio Coutinho.

Gean tentou negar a autoria dos crimes, jogou a arma em uma lixeira mas os policias perceberam a ação do suspeito, ele ainda tentou se desfazer dos celulares que havia acabado de roubar, mas os aparelhos também foram encontrados pelos PMs.

Gean confessou os crimes, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito foi reconhecido por várias vítimas, porém nem todos os objetos foram recuperados.