Secretaria de Obras faz novas pontes e bueiros na região do Baixadão

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), após alguns dias de serviço, conclui no início do mês de abril a construção de três novas pontes e de quatro bueiros, beneficiando a região do Baixadão, localizada na área rural de Vilhena.

As madeiras utilizadas para fazer as pontes foram doadas pelo fazendeiro Douglas, da Fazenda Montana.

Uma das pontes construídas liga a região do Vista Alegre ao Distrito de Nova Conquista, e as outras compreendem a região do Baixadão.

A Semosp também realizou a construção de quatro bueiros atendendo a linha do Carlito, local que estava crítico e que impossibilitava o tráfego do transporte escolar e dos moradores nessa importante área rural.

A ação contou com 10 servidores que trabalharam por três semanas na execução dos serviços, que beneficiará inúmeras famílias e estudantes no acesso da região.

“É satisfatório conseguir atender aos pedidos da população. A área rural, assim como as demais localidades, precisa de cuidados. Estamos trabalhando para facilitar o acesso nas estradas vicinais, além possibilitar melhorias no tráfego para que os ônibus escolares possam levar nossas crianças com segurança para estudar. Essa é uma das determinações da prefeita Rosani Donadon (PMDB) e estamos trabalhando firme neste objetivo”, ressaltou Josué Donadon, titular da Semosp.

O secretário informou que a Semosp continuará realizando melhorias nas estradas rurais através do convênio do FITHA, além de outros recursos para potencializar as ações e contribuir com o desenvolvimento do município.

Texto e fotos: Assessoria