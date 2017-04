VÍDEO: Prefeitura de Vilhena prioriza e escolas recebem merenda com qualidade; nutricionista explica

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) do município de Vilhena, está intensificando a qualidade da merenda escolar na rede de ensino municipal. Umas das preocupações é oferecer uma alimentação rica em nutrientes aos alunos.

Nesta quarta-feira, 26, uma equipe registrou o preparo da alimentação feita pelas merendeiras da Escola Municipal Professora Ivete Brustolin, até o momento que é servido aos alunos, para mostrar a população que o cuidado e vigilância do que está sendo servidos aos alunos do município é de boa qualidade e procedência, sendo que, o acompanhamento é realizado periodicamente pela equipe composta por servidores da educação.

De acordo com um dos responsáveis pela merenda escolar, Cristiano Bandeira, desde o início do ano letivo está havendo a instrução para o manuseio dos alimentos entregues em cada unidade escolar.

Segundo ele, um dos cuidados é a higiene do local onde é preparada a alimentação, a higiene pessoal, conservação do alimento e a instrução em que cada produto deve ser feito para não perder os nutrientes.

A nutricionista da SEMED, Luciane Dalazem, explicou que a merenda feita com produtos “in natura” tem mais nutrientes e ajuda no aprendizado da criança, auxiliando na concentração e desenvolvimento intelectual e cognitivo. Luciane disse que o objetivo é oferecer um cardápio com uma alimentação variada para atender todos os alunos.

A nutricionista explicou, ainda, que a acompanhamento de uma profissional nas escolas tem como intuito além do valor nutricional, higiênico-sanitário, almeja também a missão de mudar os hábitos alimentares apoiados em projetos de educação nutricional.

A secretária de educação, professora Raquel Donadon, disse que o objetivo é a cada vez oferecer aos alunos uma alimentação de qualidade e que a administração está buscando melhorar o cardápio, com alimentos que ajudem no desenvolvimento da criança. “Estamos comprando carnes em pedaços para garantir a qualidade e procedência. Também estamos adquirindo 12 moedores para que a carne moída seja feita na hora do preparo. Oferecer merenda de qualidade para os alunos da rede municipal é uma determinação da prefeita Rosani Donadon(PMDB), e estamos trabalhamos com empenho para cumprir e contribuir com o desenvolvimento educacional dos alunos”, ressaltou a titular da pasta da educação.

Cristiano Bandeira, ressaltou que no primeiro mês do ano letivo a entrega da carne foi regularizada. “Hoje as escolas recebem carne bovina, carne de frango, verduras variadas, pão, iogurte, polpa de frutas, leite pasteurizado, leite sem lactose para os alunos intolerantes”, reforçou Cristiano Bandeira.

>>> VEJA VÍDEO:

https://

Texto, foto e vídeo: Assessoria