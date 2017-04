Acidente frontal é registrado no Cristo Rei

Na tarde desta sexta-feira, 28, um acidente envolvendo dois veículos, foi registrado na Avenida Curitiba, Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Apenas uma pessoa foi conduzida ao Hospital Regional, mas sem ferimentos aparentes.

Conforme apurado no local, uma picape modelo VW Saveiro, puxando uma carretinha carregada, estava trafegando sentido Porto Velho.Em sentido oposto, seguia um Ford Fiesta.

Quando o condutor do Fiesta, tentou acessar o estacionamento de um mercado, cruzando a via, a picape não conseguiu parar e acabou batendo de frente com Fiesta.

Pelas marcas de frenagem deixadas pela Saveiro, pelo menos um de seus pneus, arrastou por aproximadamente 20 metros, antes do veículo chegar à colisão.

Um passageiro que estava na picape, sentiu dores no joelho e foi conduzido ao Hospital Regional de Vilhena, ele não apresentava lesões externas.

Uma guarnição da Polícia Militar de trânsito, esteve no local e acionou a perícia, que também realizou os trabalhos de praxe. Após as atividades periciais, os veículos foram liberados para remoção.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia