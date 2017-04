Choque frontal entre motos deixa dois mortos na BR-435

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou no começo da noite desta sexta-feira, 28, acidente no Km 20 da BR-435, sentido Colorado.

As primeiras informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, da conta que duas motos sendo: uma Honda CG 150 moto-taxi e uma Honda Bros 150 colidiram de frente no Km 20 da rodovia.

Na colisão, o condutor da moto CG e o piloto da moto Bros sofreram morte instantânea, já uma terceira pessoa que estava de carona em uma das motocicletas sofreu politraumatismos, sendo levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional.

As vítimas ainda não foram identificadas. A PRF isolou a área até a chegada da Polícia Técnica (perícia) que após os trabalhos de praxe liberou os corpos para funerária São Matheus fazer a remoção.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia