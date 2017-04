COLORADO: motoqueiro morto em acidente era morador de Vilhena

Roberto Lourenço, de 55 anos, que morreu em acidente de transito no final da tarde desta sexta-feira, 28, no Km 22 da RO-370, era morador de Vilhena e trabalhava numa serraria no município Cabixi.

Ele havia saído do trabalho e trafegava com uma moto CG 150 de cor preta pela rodovia sentido Colorado quando bateu de frente com o carro Fiat Siena com placas de Cabixi.

Após o acidente o motorista do carro fugiu tomando rumo ignorado. Até o fechamento desta matéria não havia sido encontrado pela polícia.

Segundo um internauta que deixou um comentário na primeira matéria sobre o caso, ele havia conversado com condutor do automóvel na cidade de Colorado, e que estava visivelmente embriagado e logo depois entrou no carro e saiu sentido Cabixi.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência, que a partir de agora o fato será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia