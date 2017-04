Empresário é vítima de estelionatário em Vilhena

Um empresário velhenense de 50 anos registrou nesta quinta-feira, 27, boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde narra que foi vítima de estelionato.

Segundo a vítima, no dia 24 de fevereiro de 2017 vendeu uma moto CG 150 Fan ESI placa NTZ-7921/Vilhena. No qual a compra do veículo foi efetuada com um cheque pré-datado no valor de R$ 5,500 para o dia 24 de abril do corrente.

No dia 24, data marcada para que o cheque fosse depositado, o vendedor fez o depósito numa agência de um banco de Vilhena. Porém, o banco de origem do cheque devolveu o mesmo pelo motivo 35, ou seja, cheque fraldado.

A vítima com o cheque em mãos foi até a agência onde o gerente confirmou se tratar de cheque adulterado.

Diante dos fatos a vítima registou boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração