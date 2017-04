Ezequiel Neiva inspeciona obras de asfaltamentos, construções de pontes e restauração das rodovias no Cone Sul

Durante todo o dia de ontem (27) o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, percorreu inúmeras obras que o governo estadual executa no Cone Sul de Rondônia.

Neiva e o engenheiro do DER, Armando Couto, iniciaram as inspeções pela retomada das obras para o asfaltamento da BR-435 (antiga RO-399 e também conhecida na região como 4ª Eixo), no acesso ao município de Pimenteiras, uma das poucas cidades de Rondônia, ao lado de Campo Novo, que ainda não estão com suas entradas totalmente pavimentadas, mas que as obras estão em andamento.

O diretor elogiou os serviços e o empenho da empresa que está mobilizada com cerca de 20 máquinas e dezenas de trabalhadores, e o canteiro de obras já instalado no trecho da rodovia. Nesse mesmo trecho o DER também constrói duas pontes de concreto, uma sobre o rio Araras (ponte concluída faltando apenas o aterro das cabeceiras) e outra sobre o rio Santa Cruz, a qual está em fase de construção dos pilares.

Em seguida, Neiva inspecionou em Cerejeiras o início da drenagem para o asfaltamento de 12 km de ruas na cidade, beneficiando todo o bairro Alvorada. Depois, foi acompanhou a equipe de microrevestimento asfáltico do DER fazer quase dois quilômetros de restauração da RO-370, no acesso o município de Cabixi. “Vamos aproveitar que o verão amazônico chegou e acelerar os trabalhos para concluir 100% da restauração do acesso de Cabixi, por meio do Projeto Asfalto Novo”, ressaltou Ezequiel Neiva ao assegurar que jamais um governador investiu tanto nos municípios do Cone Sul quanto o governador Confúcio Moura.

Neiva destaca que as obras são de extrema importância para o desenvolvimento da região. Ele citou como exemplo o asfaltamento a rodovia de Pimenteiras, que tem potencial para o turismo e poderá atrair ainda mais visitantes. “Não podemos de deixar de destacar a geração de emprego e renda com todas essas obras. Encontrei amigos e pessoas conhecidas trabalhando em todas as obras que inspecionei. Todos estão satisfeitos com os empregos”, frisou.

ESTRADAS DE TERRA

O diretor encerrou o dia de inspeções percorrendo inúmeras estradas de responsabilidade do governo de Rondônia, por meio da Residência do DER em Colorado D’ Oeste. Neiva disse que a Regional do DER iniciou uma verdadeira força tarefa, agora após o período de chuvas, para recuperar todas as rodovias estaduais na região. “Essa é a determinação do governador Confúcio Moura para todo o estado”, afirmou.

Autor e foto: Nilson Nascimento