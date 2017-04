Grave acidente tira vida de motoqueiro em Colorado

No começo da noite desta sexta-feira, 28, um acidente com vítima fatal aconteceu no Km 22 na RO 370, rodovia que liga Colorado a Cabixi.

As primeiras informações dão conta que o condutor de uma moto Honda CG 150 de cor preta trafegava pela rodovia sentido Colorado quando bateu de frente com um Fiat Siena de cor preta com placas de Cabixi.

O impacto foi tão forte que o motociclista teve do corpo arrancado. Não se sabe quem conduzia o veículo, pois fugiu no local. O corpo foi reconhecido pelo patrão que disse que a vítima tinha acabado de sair do trabalho.

A pedido da Polícia Militar, o Extra de Rondônia não vai divulgar o nome da vítima, somente após a família ter conhecimento do fato.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia