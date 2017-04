IBAMA abre processo seletivo em Rondonia; veja edital

O IBAMA – por intermédio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos incêndios Florestais (PREVFOGO) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado voltado à contratação de Gerente Estadual do Fogo. CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL

A seleção visa o preenchimento de 03 (três) vagas, sendo duas em Rondônia e uma no estado do Amazonas. As vagas são de Nível Médio e com duração de contrato para 6 meses.

Os profissionais contratados farão jus à remuneração de R$ 3.748,00 e benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e seguro acidente. A jornada de trabalho para os cargos de Gerente Estadual do Fogo será de 40 horas semanais, a serem distribuídas pela coordenação do PrevFogo.

Os interessados devem entregar seu currículo, do dia 24 de abril até 02 de maio de 2017, no endereço do IBAMA: Sala do PrevFogo – Av. Jorge Teixeira, 3559 – Bairro Costa e Silva. A seleção dos concorrentes será composta de Análise de Currículo e Teste Específico, de caráter eliminatório e classificatório.

A validade do Processo Seletivo será de seis meses, contados a partir da data de divulgação do resultado final.

Autor: Rondoniagora