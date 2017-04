Identificadas as vítimas do acidente na BR-435

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou as vítimas do grave acidente entre motos ocorrido na noite desta sexta-feira, 28, no Km 20 da BR-435, cerca de 500 metros a frente do Posto da PRF, sentido Colorado.

Trata-se de Antonio Ferreira da Silva, de 57 anos, vítima fatal, que conduzia a moto-taxi, mas ainda não há informação se pertence a algum ponto em Vilhena.

Ele tinha como carona Silvio Ferreira da Silva, de 31 anos. Silvio sofreu politraumatismos e foi socorrido ao pronto socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. A outra vítima fatal foi identificada como, Valdeir Silva Alves, de 43 anos, pilotava a Bros, morador do distrito de Planalto São Luiz.

Os corpos das vítimas foram removidos pela funerária São Matheus e só amanhã a partir das 08 horas passará pelo médico legista.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia