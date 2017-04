Instituto Phoenix realiza pesquisa eleitoral no Cone Sul

A tradicional empresa do setor promove a primeira rodada de sondagens junto ao eleitorado aferindo a preferência entre os possíveis candidatos a vários cargos, no pleito do próximo ano.

A pesquisa é estimulada, ou seja, sugerindo nomes aos entrevistados, e abrangem os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Os questionários estão sendo distribuídos em Vilhena, Colorado do Oeste e Chupinguaia. A empresa não informou quantos eleitores serão entrevistados. Abaixo, os nomes que estão sendo sugeridos nas quatro sondagens:

Governador: Dr. Alves (PRB); Maurão de Carvalho (PMDB); Pimenta de Rondônia (PSOL); Acir Gurgacz (PDT); Edgar do Boi (PSDC); Mariana Carvalho (PSDB); Daniel Pereira (PSB) e Marcos Rogério (DEM).

Senador: Expedito Junior (PSDB); Jesualdo Pires (PSB); Valdir Raupp (PMDB); Delegado Josué (PSD); Melki Donadon (PTB), Odacir Soares (PROS) e Aluízio Vidal (REDE).

Deputado Federal: Evandro Padovani (PV); Amir Lando (PMDB); Dr. Caetano Vendimiatti (PROS); Kleber Calisto (PMDB); Raquel Donadon (PTB); Luís Cláudio (PR) e Nilton Capixaba (PTB).

Deputado Estadual: Rosangela Donadon (PMDB); Luizinho Goebel (PV); Só na Bença (PMDB); Maurão de Carvalho (PMDB); Cleiton Roque (PSB) e Laerte Gomes (PSDB).

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia