OLD RANCH: conheça os ganhadores de ingressos para show de Paula Mattos

A cantora e compositora, Paula Mattos, se apresenta neste sábado, 29, no Old Ranch, em Vilhena. O show é em comemoração ao 5º aniversario da casa noturna.

Ingressos seguem sendo vendidos no ponto de vende: Conveniência Brigadeiro. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 98134-4990 e 98147-7616.

O Extra de Rondônia em parceria com a organização sorteou para os internautas três ingressos para a festa.

Os ganhadores podem retirar seus ingressos no sábado, 29, das 09h00 às 11h30, na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação, com foto.

Veja o nome dos ganhadores:

** Lucilene Machado

** Karina Barbosa

** Juriomar Parente

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação