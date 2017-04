Prefeita recebe visita de representantes de unidade superior de ensino

Na manhã desta quinta-feira, 27, a prefeita de Vilhena Rosani Donadon (PMDB), recebeu a visita dos representantes da Faculdade Marechal Rondon (FARON).

A instituição de ensino superior é mantida pela Associação Educacional Modotte, que é uma entidade sem finalidade lucrativa de natureza educacional, cultural e social.

Atualmente a faculdade oferece os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Engenharia Civil.

O encontrou contou com a presença do diretor da faculdade, Pascoal de Aguiar Gomes, da vice-diretora Joselma Custódio da Silva Modotte, e do professor Carlos Modotte.

O diretor da faculdade disse que a visita teve como objetivo estreitar a relação da faculdade com a administração municipal e, posteriormente, colocar a instituição à disposição para parcerias com a prefeitura de Vilhena.

A prefeita ressaltou que a parceria com instituição de ensino é de suma importância. “Estamos trabalhando para incentivar o desenvolvimento educacional de Vilhena, e estabelecer parcerias com as instituições de ensino do município é fundamental”, disse a prefeita.

Texto e foto: Assessoria