Reformas previdenciária e trabalhista levam manifestantes as ruas de Vilhena; veja fotos

A agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Praça Nossa Senhora Auxiliadora, foram os principais pontos de concentração de manifestantes, em Vilhena.

Os grupos aderiram à greve nacional contra as reformas, previdenciária e trabalhistas, propostas pelo Governo Federal, e já aprovados pela Câmara Federal.

O ato público contou com a participação de sindicalistas, trabalhadores rural, servidores da educação, saúde, correios, dentre outros.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), João Assis, trabalhadores rurais devem vir de Chupinguaia para reforçar a luta.

