TÁ BAGUNÇADO: Processo some dentro da prefeitura de Cerejeiras

A coisa na administração Airton Gomes não anda nada bem. Além das reclamações sobre as condições de abandono da cidade e a polêmica do valor da cobrança da taxa de coleta de lixo, agora se sabe oficialmente que no tramitar interno de documentos processos importantes acabam se perdendo.

O caso exemplar desta bagunça está registrado em vários documentos oficiais. Tudo começa em 03 de março, quando a Câmara de Vereadores, através de Valdecir Sapata, encaminha requerimento ao Executivo solicitando cópia do processo 2313/2013, referente a permuta de terrar públicas com particular. A iniciativa do vereador foi tomada pelo fato dele ter protocolado ofício no mesmo sentido na prefeitura, em sete de fevereiro, sem ter recebido resposta.

No dia 14 de março o secretário municipal de Fazenda, Valdir Carlos da Silva, encaminha ao vereador o ofício 055/2017/SEMFAZ, solicitando mais dez dias de prazo para o encaminhamento dos documentos requeridos, “por motivo de o processo não se encontrar em nosso setor e o acúmulo de serviços da época”.

Mas, pelo jeito o trampo por lá continuou a se acumular. Tanto que, em 24 de março o mesmo secretário encaminhou novo ofício a Sapata (085/2017/SEMFAZ) pedindo mais dez dias de prazo. Ele alegou que o “processo ainda não se encontra em nosso setor”, e acrescenta que esteve ausente da cidade participando de curso no Tribunal de Contas. Neste comunicado ele faz referência a arrombamento que teria ocorrido na prefeitura em 25 de março. Ou seja: o crime aconteceu DEPOIS da expedição do ofício que o cita.

A confusão continua. Em 03 de abril Valdir Carlos da Silva manda a Sapata o ofício 098/2017/SEMFAZ admitindo que o processo requerido não foi localizado em arquivos da prefeitura e que está sendo registrado boletim de ocorrência sobre o sumiço dos documentos. Não se sabe se tal providência foi tomada, mas o fato é que o processo desapareceu do Gabinete do Prefeito Airton Gomes, onde estaria, conforme protocolo de movimentação interna desde oito de setembro de 2.013.

A expectativa agora é que a Câmara de Vereadores e o Ministério Público promovam alguma intervenção para colocar ordem na burocracia do Executivo a fim de conter a desorganização interna no Paço Municipal.

O Extra de Rondônia deixa espaço para o prefeito se explicar.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia