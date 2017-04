Acusado de matar menor na frente da esposa é preso em Chupinguaia

Na noite desta sexta-feira, 28, uma guarnição da Polícia Militar de Chupinguaia, capturou um foragido da justiça, que vinha praticando assaltos na região.

Na noite anterior, a polícia foi acionada quando dois suspeitos estavam em atitude suspeita dentro de um quintal de uma residência em Novo Plano.

Ao notarem a aproximação da viatura, os homens fugiram e deixaram no local, uma motocicleta Honda NXR Bros 150.

Após consulta pela placa do veículo, ficou constatado que a moto havia sido roubada em Vilhena.

Já de posse das características dos suspeitos, os policiais montaram estrategicamente bloqueios nas estradas de acesso ao município, e foi só uma questão de tempo até que os pelo menos um dos suspeitos fosse encontrado.

Durante a tarde do presente dia, os policias abordaram uma motocicleta Honda CG Titan 125, com placa de Colorado do Oeste e dois ocupantes.

Um deles foi identificado como Kairo Lanza Garcia, de 34 anos, já o passageiro, não possuía documentos pessoais, mas se identificou como Gabriel Teixeira Rodrigues da Silva.

Diante da suspeita, os policias levaram os dois rapazes até o pelotão de Chupinguaia, e após observadas algumas imagens de assaltos que aconteceram recentemente na região, os PMs perceberam que um dos assaltantes se tratava do então Gabriel.

Diante dos fatos, a guarnição se deslocou com os suspeitos e a motocicleta até a delegacia de Polícia Civil de Vilhena. Ali ficou constatado que Gabriel na verdade é Téo Sanderson Rodrigues da Silva, de 18 anos.

Sanderson é foragido da justiça desde o mês de março, quando foi acusado de ter matado à tiros um menor de idade, na frente da esposa da vítima. O crime aconteceu na noite de domingo, 19, e desde então o acusado não foi mais visto.

A Equipe de reportagem do Extra de Rondônia esteve na delegacia de Polícia Civil, onde recebemos informações de que Kairo foi liberado, após ser ouvido pela autoridade policial de plantão, já que por enquanto não há indícios da participação dele nos crimes antes mencionados.

Já Téo Sanderson, como já é acusado de homicídio ficou detido. Se comprovadas as participações dele em vários assaltos nos quais é suspeito, o rapaz deverá passar um longo período “atrás das grades”.