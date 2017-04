ARTIGO: Excelência na administração

Muitos empresários gostariam de fazer, periodicamente, uma avaliação do desempenho de sua empresa, em comparação com seus principais concorrentes, porém estão impossibilitados de fazer isso porque lhe faltam ferramentas.

Isto não significa que eles estão insatisfeitos com os atuais resultados, nem com seus administradores. No fundo, eles queriam apenas se tranqüilizar de que entregaram seu patrimônio e negócios nas mãos de profissionais competentes e eficientes.

Saiba que isso é possível, como se verá a seguir: 1.-Apanhe seu último Balanço Patrimonial Anual (ativos e passivos) e sua Demonstração de Resultados do Exercício (D.R.E.); 2.-A seguir calcule os principais Indicadores Financeiros (exemplo: lucratividade das vendas, liquidez corrente, retorno sobre o investimento, giro dos ativos, índice de inadimplência, fluxo de caixa, formação anual da riqueza…); 3.-Procure obter cópias dos balanços de dois ou três concorrentes seus e calcule seus Indicadores Financeiros; e 4.-A seguir, compare os “seus” números com os “deles” e você irá resolver suas dúvidas!

Alguém pode dizer que não tem conhecimento contábil para fazer isso, nem a capacidade para interpretar esses números. Neste caso você precisa encontrar uma pessoa capaz de fazer isso para você. Outra pessoa poderá alegar que não consegue obter cópia dos balanços de seus concorrentes… Saiba que para esta solucionar esta dificuldade, também existe uma solução.

Pois bem, eu tenho uma boa notícia para lhe dar: a conceituada revista nacional Exame, em conjunto com uma também muito conceituada empresa estrangeira de Consultoria em gestão empresarial (Accenture), analisam anualmente os balanços de centenas de empresas brasileiras, por setor e a seguir selecionam e publicam, anualmente, as Melhores e Maiores empresas do país, segundo elevados critérios técnicos, aceitos por universidades e mercado financeiro. Compare seus números com os do mercado. Você já fez isso alguma vez? Caso contrário, tente e passe a se interessar por isso. Na edição de 2016 eles criaram um “Índice de Excelência” , formado por 5 principais indicadores, os quais são ponderados segundo o grau de importância de cada um deles.

Em outras palavras, o que é feito de melhor, nos países mais desenvolvidos, foi trazido para cá, e está disponível a quem se interessar por este assunto. O único meio de medir a eficiência de sua administração é partindo da Contabilidade. Portanto, ajude seu contador, dê-lhes as condições necessárias para fazer um bom trabalho, procure zelar para que sua contabilidade expresse sua realidade econômico-financeira. Ele é a pessoa mais indicada para lhe ajudar e assessorar.

Conclusão: As empresas estão aí não para nos levar segundo as tendências do mercado, mas sim para seriam conduzidas pela administração, pelos melhores caminhos, de forma eficiente, rumo ao crescimento e sustentabilidade. Tenha uma administração de excelência; gere riqueza e avance. Cedo ou tarde as dificuldades passarão. A história prova isso. Novas gerações virão; é nosso dever entregar-lhes um país melhor e mais justo. Eu creio nisso e trabalho para isso!

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS CONSULTORIA.

Fonte: Extra de Rondônia