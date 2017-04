Criado em Vilhena, futuro diplomata vai fazer mestrado na China

A geração que cursava ensino fundamental antes do final da primeira década do milênio na Escola Zilda da Frota Uchôa certamente deve lembrar do rapaz desta imagem.

Trata-se de Jordi Bolivar Pasa, que em 2.008 partiu de Vilhena para o Rio de Janeiro a fim de dar continuidade aos estudos, e agora chegará ao outro lado do mundo, sempre em busca de qualificação.

Filho do músico e apresentador de televisão Valdir Alberto, Jordi cursou o ensino médio na capital fluminense, e depois foi para o Rio Grande do Sul fazer faculdade de Relações Internacionais na UFRG. Ao longo desta trajetória esteve em vários países do mundo participando de intercâmbios e atividades relativas a sua formação, registrando tudo numa espécie de diário on-line.

Nesta sexta-feira 28, em seu perfil do Facebook, ele anunciou aos amigos e familiares que foi aprovado para cursar mestrado na Renmin University em Pequim, na China, para onde partirá em breve. Valdir Alberto não esconde o orgulho com mais esta façanha do rebento, e daqui do Portal da Amazônia, através do Extra de Rondônia, deseja todo o sucesso e realizações plenas a Jordy.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de família