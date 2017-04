CTG capricha na organização da 17ª Festa do Trabalhador

A tradicional festa promovida pela entidade gaúcha este ano promete ser ainda melhor. Várias pessoas estão trabalhando em tempo integral em torno da organização do evento, que acontece na próxima segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho.

Em visita a redação do Extra de Rondônia o patrão do CTG Sinuelo do Norte, Valmir Taquariano, a festa deste ano começa por volta das 08 horas, com programação esportiva. Haverá também ao longo do dia diversas manifestações culturais, e muita música típica do rio-grandense, a cargo de Valdir Alberto e Banda.

Mas a vedete principal da festa será, como sempre, a comida. Centenas de quilos de costela assada em fogo de chão serão servidas, com peças inteiras, meia ou em espetos.

Os preços variam entre R$ 190,00 e R$ 30,00. Haverá também porções de arroz, salada, mandioca e sobremesas comercializadas em porções.

Depois do almoço terá matinê dançante e muita diversão. Informações através dos telefones 9 8466-8157, 9 9965-1195 e 9 8413-1756.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia